Economia civile, Becchetti: "E' un festival laboratorio"

Leonardo Becchetti

"E' solo il primo giorno, ma possiamo dire che questo è un festival laboratorio". Lo dice all'Adnkronos/Labitalia Leonardo Becchetti, direttore del Festival Nazionale dell'Economia Civile e co-fondatore di NeXt – Nuova Economia per Tutti, al termine della prima giornata dell'evento in corso a Firenze fino a domenica.

"Con molta soddisfazione - afferma - alla prima sessione il Presidente della Repubblica Mattarella ha dichiarato di condividere la nostra impostazione, apprezzando i contenuti espressi nella 'Carta di Firenze per l'Economia Civile', che abbiamo presentato".

"C'è stata anche - fa notare Becchetti - la simulazione da parte dei partecipanti su come partecipare al recovery fund. Porteremo queste istanze ai diversi ministeri di competenza".