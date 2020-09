Franceschini: "Città d'arte danneggiate in modo enorme"

(Fotogramma)

''Le città d'arte private del turismo internazionale sono danneggiate in modo enorme. Tutte le attività e non solo quelle turistiche ma anche quelle commerciali, tant'è che nell'ultimo decreto abbiamo previsto una forma di ristoro per tutte le attività dei centri storici delle città arte''. Il ministro della Cultura e del Turismo, Dario Franceschini, lo afferma in occasione della conferenza di presentazione del Fondo per il turismo di Cdp.

''Finita l'emergenza il tema sarà appunto distribuire i flussi turistici verso i luoghi non già sovra affollati - continua Franceschini - nei borghi, nei cammini, nelle ferrovie storiche. L'Italia è piena di bellezze straordinarie''.