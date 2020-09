Bonus e premi, Conte: "Ecco il piano cashless"

(Fotogramma)

"Creeremo un meccanismo in cui ci sarà solo da guadagnare con tantissimi incentivi". Il premier Giuseppe Conte illustra il 'piano cashless' nel suo intervento al Festival dell'Economia di Trento.

"Dal primo dicembre, chi paga in modalità digitale se farà almeno 50 transazioni in 6 mesi potrà recuperare il 10%: con un minimo di 1500 euro di spesa potrà recuperare 150 euro. Non solo, ci sarà il superbonus", prosegue il presidente del Consiglio. "Se una persona spende tanto e fa tanti acquisti continuativi, i primi 100.000 sms avranno 1500 euro a testa,. In più ci sono 50 milioni all'anno con estrazioni periodiche. Abbiamo creato un meccanismo chiedendo a tutti i gestori delle carte di partecipare a questo progetto, abbassando le commissioni varie ai commercianti. Creeremo un meccanismo in cui ci sarà solo da guadagnare con tantissimi incentivi", afferma.