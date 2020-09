Bellanova: "Reddito cittadinanza non funziona, va cambiato"

(Fotogramma)

''Mi spiace dirlo ma eravamo stati facili profeti. Così com'è il reddito di cittadinanza non funziona. E un intervento perché venga cambiato adesso non è più rinviabile''. Teresa Bellanova, ministra delle Politiche agricole, esponente di Italia Viva, lo spiega in un'intervista al 'Corriere della Sera'. ''Arrivo a dirle che, in un momento drammatico per l'economia, una misura di sostegno al reddito può anche avere una sua efficacia. Il problema è che il reddito di cittadinanza non raggiunge nessuno degli obiettivi per il quale, almeno a parole, era stato approvato''.

''Si è sempre detto che non è una misura assistenziale, giusto? Hanno sempre detto che era funzionale per la ricerca di un lavoro, giusto? Sul primo punto, non c'è stata la possibilità di controllare che effettivamente i percettori del reddito accettassero o meno i lavori che eventualmente gli venivano offerti -continua Bellanova-. Non c'è alcun tipo di controllo. Ma veniamo al punto delicato, quello del cercare il lavoro a chi non ce l'ha: chi monitora la domanda e l'offerta di lavoro, consentendo quindi di capire di quale tipo di lavoratori hanno bisogno le imprese? Nessuno. Quindi ci troviamo nella condizione non più tollerabile, soprattutto se guardiamo al tasso di disoccupazione delle giovani generazioni, di ragazzi che cercano lavoro e di imprese che non trovano lavoratori''.