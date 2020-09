Tik Tok, tribunale Usa blocca divieto di scaricare l'app

(Afp)

Un tribunale distrettuale di Washington DC ha sospeso il divieto di scaricare l'applicazione mediatica TikTok, che entrerà in vigore domenica prossima. Un giudice ha concesso un'ingiunzione preliminare a TikTok, bloccando il previsto divieto di nuovi download negli Stati Uniti che sarebbe entrato in vigore poco prima di mezzanotte e vietato a mercati come l'Apple App Store di offrire TikTok per il download.

Non c'è una sentenza relativa al divieto che l'amministrazione Trump ha imposto a TikTok a partire da novembre, che potrebbe ancora andare avanti. Secondo le decisioni di Washington, l'app smetterà di funzionare completamente per gli utenti di smartphone statunitensi il 12 novembre. TikTok ha circa 100 milioni di utenti negli Stati Uniti.

L'amministrazione del presidente Donald Trump sta cercando di forzare la vendita di TikTok a società statunitensi sostenendo che, poiché TikTok raccoglie i dati degli utenti, è un rischio per la sicurezza, dal momento che le autorità cinesi potrebbero avere accesso a quei dati. TikTok e la sua società madre cinese ByteDance negano le accuse, ma Washington continua a vedere dei rischi, nonostante l'assicurazione che i dati degli utenti americani saranno conservati negli Stati Uniti nell'ambito di un accordo provvisorio tra TikTok e due importanti aziende statunitensi. Oracle e il rivenditore Walmart hanno infatti fatto un'offerta per una percentuale di TikTok negli Stati Uniti, anche se non è ancora chiaro se il loro controllo sarà sufficiente a soddisfare Washington.

A seguito di un'udienza telefonica tenutasi all'inizio della giornata, il giudice Carl Nichols della Corte distrettuale del Distretto di Columbia ha temporaneamente bloccato l'azione del governo degli Stati Uniti. La decisione del giudice federale significa che l'azienda tecnologica di Los Angeles può ora operare senza interruzioni almeno fino all'udienza in tribunale. ''Siamo lieti che la corte abbia accettato le nostre argomentazioni legali e abbia emesso un'ingiunzione che impedisce l'attuazione del divieto di applicazione di TikTok -ha sottolineato TikTok-. Continueremo a difendere i nostri diritti a beneficio della nostra comunità e dei nostri dipendenti", ha dichiarato l'azienda. "Allo stesso tempo, manterremo anche il nostro dialogo continuo con il governo per trasformare la nostra proposta, a cui il Presidente ha dato la sua approvazione preliminare lo scorso fine settimana, in un accordo".

La proposta si riferisce a un accordo tra ByteDance, Oracle e Walmart, attraverso il quale TikTok aveva sperato di risolvere i problemi di sicurezza dell'amministrazione statunitense e risolvere le questioni relative al futuro di TikTok" negli Stati Uniti. La vittoria temporanea di TikTok segue l'ordine del giudice Laurel Beeler a San Francisco, che ha sospeso l'applicazione del divieto del presidente di WeChat a settembre. Le azioni contro TikTok e WeChat sono volte a indebolire il ruolo della Cina nell'economia digitale globale in generale, principalmente per ragioni geopolitiche", ha spiegato alla Xinhua Jeffrey Sachs, professore di economia alla Columbia University e consigliere senior delle Nazioni Unite.

Il Ministero del Commercio cinese (Moc) ha recentemente affermato di essere decisamente contrario all'iniziativa degli Stati Uniti di bloccare il download delle applicazioni WeChat e TikTok, esortando gli Stati Uniti a salvaguardare le regole e l'ordine internazionale.