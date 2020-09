Bonomi: "Serve un nuovo grande patto per l'Italia"

(Fotogramma)

"Servono scelte per l'Italia del futuro, scelte anche controvento. Serve il coraggio del futuro". Così il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, dal palco dell'assemblea che segna il suo debutto ufficiale ai vertici dell'associazione degli imprenditori.

"Serve una rotta precisa per dare significato complessivo alle misure. E per tracciare la rotta serve un approdo sicuro". Ed è per recuperare 25 anni di bassissima produttività che serve "un quadro netto e chiaro, di poche decisive priorità su cui riorientare la crescita del Paese e servono strumenti fini per indirizzare la politica economica e industriale dell'Italia", sottolinea.

''Da troppi anni in Italia manca una visione''. Serve ''una visione alta e lungimirante'' afferma il presidente di Confindustria.

Inoltre "serve un nuovo grande patto per l'Italia" dice Bonomi ribadendo la necessità di una nuova alleanza tra imprese, sindacati e governo.

"La nuova produttività che serve all'Italia dopo 25 anni di stasi deve considerare contestualmente le politiche di innovazione, la formazione e l'advance knowledge, la regolazione per promuovere l'efficienza dei mercati, le infrastrutture abilitanti sia fisiche sia istituzionali e interventi strutturali per la coesione sociale", spiega.

Un "concetto ampio" di produttività su cui concentrare le azioni e le politiche nei prossimi anni, dice, "con l'obiettivo di massimizzare il ruolo di motore dello sviluppo del sistema delle imprese e del lavoro e dare centralità alla manifattura".

"Questo è il fulcro del Patto che chiediamo al Governo di scrivere: con noi e con tutte le parti sociali. Un grande patto", prosegue Bonomi ricordando gli appelli lanciati dal presidente della Repubblica.