Covid, Arcuri: "Siamo stati i migliori a gestire questa tragedia"

(Fotogramma)

"Segnalo con orgoglio che a marzo eravamo il 2° Paese al mondo per numero di contagiati ora siamo il 19°: siamo stati i migliori a gestire questa tragedia". A dirlo Domenico Arcuri, amministratore delegato Invitalia e commissario straordinario per l'emergenza Covid, intervenendo all'evento 'Sistema Invitalia Startup, l’importanza di fare rete. I primi due anni del network per le imprese innovative'.

"Quando finirà questa tragedia - ha aggiunto - dobbiamo essere tutti pronti. La principale lezione è che noi avevamo interi pezzi del settore produttivo desertificati. Ci mancavano degli strumenti e questi sono un ambito in cui le imprese innovative potranno proliferare e trovare un successo".