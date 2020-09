Inaugurato a Torino centro che studia l'energia che viene dal mare

Nasce a Torino More, laboratorio di ricerca congiunto tra Politecnico di Torino ed Eni per l’innovazione nel settore delle energie rinnovabili marine. Inaugurato alla presenza del ministro dell’Università Gaetano Manfredi , di presidente e ad di Eni, Lucia Calvosa , Claudio Descalzi e del rettore del Politecnico Guido Saracco, More, Marine Offshore Renewable Energy Lab, avrà sede al Politecnico di Torino e coinvolgerà circa 50 ricercatori. Il laboratorio , inoltre, si avvarrà di una cattedra specifica sull’ 'Energia dal Mare' che avrà l’obiettivo di formare ingegneri specializzati nella progettazione, realizzazione e utilizzo delle nuove tecnologie che saranno sviluppate proprio nel laboratorio.