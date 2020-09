Swatch nel mirino dei pirati informatici

Fotogramma

Swatch nel mirino di pirati informatici: il colosso orologiero svizzero è stato colpito nel fine settimana da un attacco cibernetico. Come misura preventiva la società ha bloccato alcune non meglio precisate attività. La società fa sapere che nel week-end sono stati identificati "chiari segnali in di un'aggressione informatica in corso". Per ragioni di sicurezza alcuni sistemi sono stati spenti, ciò ha avuto un impatto su "alcune attività".

"Swatch Group ha immediatamente valutato e analizzato la natura dell'attacco, ha preso tutte le misure appropriate e ha attuato le correzioni necessarie", sottolinea l'azienda, che non fornisce dettagli sull'ampiezza del problema, limitandosi ad affermare che il ritorno alla normalità avverrà il più rapidamente possibile. L'impresa sporgerà denuncia contro ignoti.