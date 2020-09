Calabrò (Assolombarda): 'Industria sostenibile leva sviluppo Italia'

"La leva fondamentale per lo sviluppo italiano è l’industria sostenibile, attenta alle dimensioni ambientali e sociali e allo storico rapporto con i territori". A dirlo Antonio Calabrò, vice presidente Assolombarda e direttore Fondazione Pirelli, commentando l’esposizione, promossa da Centromarca, patrocinata dal Comune di Milano, inserita nel calendario di manifestazioni del Festival dello sviluppo sostenibile 2020.

"E proprio la capacità competitiva delle nostre imprese - spiega - si fonda sulla qualità, la conoscenza, la relazione stretta tra saperi umanistici e competenze scientifiche: una 'cultura politecnica' forte per la consapevolezza della bellezza e l’innovazione tecnologica".

"Il recovery plan della Ue - sottolinea Antonio Calabrò - con l’orizzonte della next generation, va proprio in questa direzione: green economy e digital economy, ambiente e società, formazione di lungo periodo e, appunto, sostenibilità. Una strategia che, come nei momenti migliori della nostra storia, lega tradizione e futuro".