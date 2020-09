Salini (Fi): "Cdp non è un jolly, Stato stia fuori da Aspi"

E' ora di "finirla" con l'abitudine di usare Cassa Depositi e Prestiti come jolly in tutte le crisi industriali. E nella trattativa con Atlantia su Autostrade per l'Italia il governo dovrebbe tornare allo "spirito vero" delle concessioni, limitandosi a controllare, come è suo dovere, l'operato del concessionario, evitando le "disinvolture" del passato. A dirlo all'Adnkronos è l'eurodeputato di Forza Italia Massimiliano Salini, membro della commissione Trasporti (Tran nel gergo comunitario), a Bruxelles.