Salini (Fi): "Scontro su Aspi va risolto in Italia, non in Ue"

La Commissione Europea non è sempre utile a risolvere i conflitti, come quello in corso da tempo tra il governo e Atlantia sull'assetto proprietario di Autostrade per l'Italia, "anzi, spesso li attiva". Il buon senso vorrebbe che il governo e Atlantia trovassero un punto di convergenza, senza usare sempre "i coltelli". Così l'eurodeputato di Forza Italia Massimiliano Salini, membro della commissione Trasporti (Tran in gergo comunitario), commenta, a Bruxelles, la risposta inviata dalla Commissione alle svariate lettere di Atlantia, che lamentavano violazioni del diritto Ue da parte del governo.