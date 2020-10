Bonaccorsi: "Con Bravo innovation Hub imprenditori di domani"

Lorenza Bonaccorsi (Fotogramma)

Bravo Innovation Hub "è un progetto su cui abbiamo puntato tanto con Invitalia e non solo rappresenta un'occasione fondamentale per gli imprenditori di domani ma si sviluppa nel solco del nostro Piano strategico che vede nel binomio indissolubile tra turismo e cultura la sua grande forza. E' proprio questo binomio che rende l'Italia uno dei Paesi più attrattivi al mondo dal punto di vista turistico". Così Lorenza Bonaccorsi, sottosegretario ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo, è intervenuta, con un video messaggio, alla presentazione Bravo innovation hub', l’acceleratore d’impresa esclusivamente dedicato alle imprese innovative del Mezzogiorno, promosso da Invitalia, Infratel Italia e dal Ministero dello Sviluppo Economico in collaborazione con il Comune di Brindisi, e alla gestione del quale parteciperà appunto la Fondazione Brodolini.

"Sono convinta -ha continuato il sottosegretario- che grazie a questo programma e al lavoro congiunto con le grandi imprese, con le università possano moltiplicarsi nuove realtà in grado di ridare forza ai territori del Sud Italia e sviluppare l'enorme patrimonio turistico e culturale in chiave innovativa, accessibile e sostenibile ridando impulso al tessuto economico dei territori".

"Buona fortuna a tutti coloro che saranno al centro di questa grande sfida che mette al centro l'innovazione, la competenza, l'innovazione e la formazione e che sarà in grado di dare soluzioni più innovative alla filiera turistico-culturale del nostro Paese", ha concluso Bonaccorsi.