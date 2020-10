Bria (Fondo innovazione): "Investiti finora 140 mln"

(Fotogramma)

"Noi come Fondo nazionale innovazione abbiamo fatto finora investimenti di oltre 140 milioni di euro, già deliberati, già investiti, e che stanno 'impattando' su 200 start up. Credo siano numeri importanti". Lo ha detto Francesca Bria, presidente del Fondo nazionale Innovazione, intervenendo alla presentazione di 'Bravo innovation hub', l’acceleratore d’impresa esclusivamente dedicato alle imprese innovative del Mezzogiorno, promosso da Invitalia, Infratel Italia e dal Ministero dello Sviluppo Economico in collaborazione con il Comune di Brindisi.

Bria ha ricordato che "il Fondo innovazione è partito a fine gennaio, a ridosso della pandemia, abbiamo un miliardo e 250 milioni per sostenere il sistema delle startup. Patrimonio che come dimostrano i numeri sugli investimenti è stato subito mobilitato in questo periodo intenso di lockdown".

"Abbiamo avviato 4 fondi che sono già operativi, a breve lanceremo un nuovo fondo di technology transfer, e siamo riusciti anche a partire con dei programmi specifici di supporto alle start up nel corso del Covid", ha concluso.