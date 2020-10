Bucci: "Salone Genova mai fermato in 60 anni e non si ferma come la città"

Marco Bucci (Fotogramma)

"Il Salone non si è mai fermato in questi 60 anni e non si ferma mai, così come Genova. E' un grande esempio di lavoro di team, è l'unico salone al mondo. Genova si è sempre tirata su le maniche quando c'era bisogno, lo abbiamo dimostrato con il salone e continueremo a farlo in futuro". Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci nel suo intervento all'inaugurazione del 60esimo Salone Nautico di Genova, la prima kermesse della nautica che riparte in tutta Europa nell'era covid.

In tema di risorse Bucci nel suo discorso ha aggiunto: "Abbiamo chiesto 5 miliardi nel Recovery Fund per essere una città a livello europeo. Vogliamo prendere il nostro posto qui e nel mondo".