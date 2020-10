Cecchi: "Il mondo ci guarda, Genova oggi è capitale mondiale nautica"

(Fotogramma)

"Oggi tutto il mondo ci guarda. Il 60° Salone di Genova assume un significato speciale per le nostre aziende, per la nostra filiera, per Genova, che oggi diventa la capitale mondiale della nautica ma soprattutto del saper fare italiano. E' il primo salone internazionale dall'inizio dell'emergenza Covid". Lo ha detto Saverio Cecchi, Presidente di Confindustria Nautica, oggi nel suo intervento alla cerimonia di apertura del 60esimo Salone Nautico di Genova.

"Spostare la data dell'evento all'1 ottobre - ha proseguito - ci ha permesso di avviare una task force e presentare un protocollo di 180 pagine al Comitato tecnico scientifico. Non potevamo non provarci. Tutti volevamo il salone, sono emozionato e orgoglioso di questo risultato".