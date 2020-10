Federturismo, turismo costiero e marittimo motore economico fondamentale

(Fotogramma)

Anche nell’anno della pandemia il Salone Nautico non rinuncia alla settima edizione della Conferenza Nazionale sul Turismo Costiero. Federturismo e Confindustria Nautica hanno presentato al Salone di Genova la VII Conferenza Nazionale sul Turismo Costiero e Marittimo "a dimostrazione che, nonostante tutte le difficoltà, il mondo del mare ha voluto essere presente per contribuire al rilancio dell’economia e dell’immagine del Paese".

La Conferenza - si sottolinea in una nota - "è stata un’occasione per sottolineare come gli amanti del mare siano stati i veri protagonisti di quest’estate in cui l’assenza degli stranieri è stata compensata dai tanti italiani che hanno scelto la vacanza in barca, perché percepita come più sicura, affollando i nostri porti e noleggiando le nostre barche. Ma è stato anche un momento di confronto per analizzare l’andamento del mercato e per affrontare insieme i temi caldi del contenzioso con la Corte Costituzionale sui canoni demaniali e del prolungamento delle concessioni".

"Consapevoli di quanto sia importante rafforzare e integrare le reti infrastrutturali esistenti creando nuovi collegamenti tra i porti e le aree interne, migliorare il livello di qualità dei servizi alla portualità e incrementare la tutela dell'ambiente marino anche quest’anno - dichiara la presidente di Federturismo Confindustria, Marina Lalli - abbiamo scelto il Salone nautico di Genova per ribadire come il turismo costiero e marittimo rappresentino un motore economico fondamentale per il nostro Paese che va sostenuto cercando di superare quegli ostacoli che attualmente ne impediscono il pieno sviluppo. Non solo turismo quindi, ma anche salvaguardia ambientale perché un ambiente marino incontaminato attrae più visitatori e genera economia”.