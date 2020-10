Merlo: "Io via da Repubblica per fondare giornale? Chiacchiere in libertà"

(Adnkronos

Io starei per fondare un mio giornale? ''Sono solo chiacchiere in libertà". Così all'Adnkronos Francesco Merlo in merito all'articolo uscito oggi su 'Il Fatto Quotidiano' dove si legge che l'editorialista starebbe per dire ''addio'' a 'Repubblica', dopo l'acquisto del giornale da parte della famiglia Elkann, per fondare un suo nuovo giornale che avrebbe, si legge su 'Il Fatto Quotidiano', un ''azionariato giornalistico''. "Smentisco tutti questi rumors'', ribadisce Merlo.

(di Alisa Toaff)