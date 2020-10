Nautica, Isnardi (Confindustria): "2021 stabile o aumento fatturato per 8 imprese su 10"

(Fotogramma)

"E' stato sicuramente un anno complicato, la stagione estiva devo dire è andata meglio delle previsioni perché tutti i cantieri sono riusciti a consegnare nei tempi e a vendere tutti gli stock, anche l'usato è stato venduto molto e ha quindi segnato la volontà di diportismo. Tantissimi si sono avvicinati al mare in questa stagione, è sicuramente un fattore positivo. Anche per il 2021 l'impressione delle imprese è abbastanza positiva, diciamo che 8 imprese su dieci sono convinte che sarà un anno o di stabilità o di aumento del fatturato". Così all'Adnkronos Stefano Pagani Isnardi, Responsabile dell'Ufficio Studi di Confindustria Nautica, a margine del Salone Nautico di Genova nel corso del quale oggi è stata presentata la nuova edizione della 'Nautica in Cifre', che illustra i dati del settore.

"Ora starà al mercato a partire da questo Salone di Genova che è stato fortemente voluto creare le basi per un 2021 che speriamo sia con segno positivo", ha concluso Isnardi.