Nautica, nel 2019 crescita oltre 90% e più di 4mld fatturato

"Sicuramente il 2019, di cui presentiamo i dati ufficiali in questo volume, è andato anche meglio delle aspettative: abbiamo avuto per il quinto anno di fila una crescita a doppia cifra che ha portato a una crescita complessiva dell'industria, dai minimi del 2013-2014, di oltre il 90%. Abbiamo raggiunto oltre 4 miliardi di fatturato della componente industriale, della nautica, di cantieristica, accessori e motori marini". Lo afferma all'Adnkronos Stefano Pagani Isnardi, Responsabile dell'Ufficio Studi di Confindustria Nautica, a margine del Convegno 'Boating Economic Forecast - La resilienza della nautica', che si è tenuto in mattinata al Salone Nautico di Genova nel corso del quale è stata presentata la nuova edizione della 'Nautica in Cifre', la pubblicazione che illustra i dati del settore.All'incontro, hanno partecipano Fondazione Edison, Assilea e Ebi - European Boating.