Startup, Enrico Deluchi nuovo General Manager del PoliHub

Enrico Deluchi, nuovo General Manager Polihub (Foto Polihub)

Nuovo round di nomine al Polihub. Il parco dell'innovazione e acceleratore di Startup del Politecnico di Milano ha infatti nominato da oggi Enrico Deluchi nuovo General Manager con la missione di guidarne le future fasi di crescita e sviluppo. "Siamo entusiasti di accogliere nel nostro team un manager come Enrico" commenta Andrea Sianesi, Presidente Esecutivo di PoliHub e Presidente di Fondazione Politecnico di Milano. "L’esperienza, professionale e umana di Enrico, porterà grande valore e contribuirà a realizzare il percorso evolutivo che abbiamo progettato e che mira a rendere PoliHub il 'place to go' per le startup deep tech italiane e non solo, e a sviluppare un impact-tech accelerator per accogliere e sostenere idee che generino impatto positivo per la comunità" osserva Sianesi.

"Sono molto orgoglioso di poter continuare mettere a disposizione dell’ecosistema dell’innovazione la mia esperienza, con un focus ancora più stringente sul deep tech" sottolinea Enrico Deluchi. "Da sempre -afferma il neo General Manager del PoliHub- sono animato da una costante spinta alla ricerca del miglioramento che provo a realizzare ogni giorno nel mio lavoro e nella mia vita personale, insieme a persone che condividono i miei valori. Contribuire a sviluppare progetti ambiziosi come quelli che ogni giorno nascono e crescono in PoliHub è una responsabilità che sento molto, anche per il valore sociale che porta con sé".

Nato a Trieste e milanese d’adozione, Enrico Deluchi è ingegnere elettronico del Politecnico di Milano. Il manager ha fondato la sua prima azienda a 19 anni ma dopo la laurea, folgorato dall’innovazione digitale, ha deciso di accettare l’offerta di Italtel, dove nel 1990 ha iniziato ad occuparsi di Internet. Dopo un breve passaggio in At&t, nel 1996, entra in Cisco dove è rimasto per 15 anni occupando ruoli di vertice a livello internazionale. Deluchi è entrato poi alla guida di Canon Italia nel ruolo di amministratore delegato.