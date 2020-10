Tutte le novità di App BancoPosta

In collaborazione con Postenews.it

Secondo l’ABI, l’Associazione bancaria italiana, i clienti che accedono alla loro banca via smartphone sono aumentati dell’80% e il 43% degli italiani usa solo le App per accedere in piena mobilità ai servizi offerti dal proprio istituto di credito.

In questi mesi, la permanenza a casa ha messo in evidenza ancora di più l’importanza del digitale e, a tal proposito, l’App BancoPosta si è arricchita di nuove funzionalità per consentire ai clienti di disporre dei servizi finanziari in piena mobilità e in totale sicurezza.

L’App BancoPosta è a tutti gli effetti uno strumento conosciuto e integrato nel panorama delle soluzioni finanziarie di Poste Italiane, con un utilizzo sempre crescente, che facilita l’operatività digitale della clientela aiutandola a tenere sotto controllo le spese in maniera semplice, veloce e sicura. Ma è anche di più: è lo strumento principale per autorizzare le operazioni sui siti web e sui siti di Poste Italiane tramite Codice PosteID, fingerprint o faceID; può aiutare a mettere da parte piccole somme per gli obiettivi di risparmio grazie al servizio del Salvadanaio digitale su Libretto Smart (eletto prodotto dell’anno 2020); consente di aprire direttamente un Conto BancoPosta (nelle soluzioni Start e Start Giovani) o un Libretto Smart; con il servizio "Le Tue Spese" consente di tenere sotto controllo la situazione finanziaria grazie a una visione sintetica delle entrate e delle uscite secondo le categorie di spesa; garantisce i servizi base di trasferimento denaro mediante bonifici, postagiro e girofondi verso i Libretti; per pagare i bollettini, ricaricare la SIM, ma anche per i servizi più innovativi come il pagamento del bollo auto e moto, le ricariche ricorrenti, i pagamenti verso la PA; infine, tiene sempre aggiornato l’andamento delle Polizze di Protezione con una sezione assicurativa dedicata e tutta nuova.