Bonus Pc e internet, chi può richiederlo

Sconto per la rete internet ultra veloce e il noleggio di un Pc o di un tablet. Il decreto del Mise è uscito in Gazzetta Ufficiale. 'La Legge per tutti' spiega di che cosa si tratta e chi ha diritto al "bonus" che può arrivare "fino a 500 euro".

"Il ministero dello Sviluppo Economico (Mise) ha concepito questa misura per andare incontro alle famiglie meno digitalizzate - si legge sulla 'Legge per tutti' -. Si tratta di un contributo presentato nel maggio scorso e pensato per le famiglie che in pieno lockdown hanno riscontrato notevoli difficoltà sia sul lavoro in smartworking sia nello studio attraverso la didattica a distanza". Con l'emergenza sanitaria per il Covid-19 "i collegamenti Internet a banda ultralarga rappresentano il presupposto per l'esercizio di diritti essenziali, costituzionalmente garantiti, quali il diritto allo studio e il diritto al lavoro". Oltre ai servizi di connettività ad almeno 30 Mbit/s, diventano quindi necessari "anche i dispositivi per fruire di tali servizi, quali tablet o personal computer".

I REQUISITI - E' stato individuato, quindi, "un 'Piano voucher per famiglie meno abbienti' per le famiglie con Isee inferiore ai 20.000 euro - scrive la 'La Legge per tutti' -. Questo piano avrà durata fino ad esaurimento delle risorse, comunque non oltre un anno dall’avvio dell’intervento".

L'IMPORTO - "Si tratta di un contributo massimo di 500 euro, sotto forma di sconto, sul prezzo di vendita dei canoni di connessione ad internet in banda ultra larga per un periodo di almeno dodici mesi e, ove presenti, dei relativi servizi di attivazione, nonché per la fornitura dei relativi dispositivi elettronici e di un tablet o un personal computer". "È riconosciuto", inoltre, avverte 'La legge per tutti' "un solo contributo per ciascun nucleo familiare presente nella medesima unità abitativa".