Mobilità elettrica, Be Charge presenta a Milano il suo manifesto

La rivoluzione verde nei trasporti è basata sul cambiamento, non solo della tecnologia ma anche delle singole persone: per questo Be Charge, l’operatore integrato di mobilità elettrica, ha intitolato «Be The Change» il suo Manifesto presentato oggi a Milano. 30.000 le stazioni di ricarica che saranno realizzate nei prossimi 5 anni sul territorio nazionale, 2.500 quelle già realizzate e che Be Charge ha deciso di battezzare con il nome di persone che ogni giorno trasmettono la loro energia al territorio e alla community locale. Un modo per sigillare la connessione tra i territori e tra le persone, in tutta Italia.