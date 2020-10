Mobilità, Martini (Be Charge): "Con corrente continua auto elettrica carica in 10 minuti"

"Le batterie di ultima generazione stanno dando migliorie importanti alle ricariche, soprattutto nelle ricariche veloci (a corrente continua): ormai, nei modelli più avanzati, riescono ad arrivare fino 300 kW, vuol dire che in una sosta di dieci minuti si ricarica l'auto quasi al massimo della potenza". Così Paolo Martini, AD di Be Charge, ha commentato le innovazioni tecnologiche sulle batterie durante "Be Change", l'evento con cui l'operatore integrato di mobilità elettrica ha presentato a Milano il suo piano di sviluppo.