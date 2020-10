Bucci su Salone Nautico Genova: "Città sa rimboccarsi maniche"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

"C’è voluto coraggio ma ce l’abbiamo fatta. Non era una scommessa perché stiamo continuando a dimostrare al mondo che Genova è capace a rimboccarsi le maniche e raggiungere risultati, lavorando tutti assieme". Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci oggi nel corso della conferenza stampa conclusiva della 60esima edizione del Salone Nautico.

L'occasione anche per lanciare progetti futuri. "Abbiamo un contratto decennale con Confindustria nautica per fare del Salone nautico di Genova, il salone del Mediterraneo, il più bello al mondo" ha detto Bucci che poi, parlando degli spazi a disposizione, ha ricordato: "nella nuova darsena ci saranno 80mila metri quadrati a disposizione in più e 200mila nel 2022 alla fine dei lavori del waterfront. Raddoppieremo gli spazi, 400mila metri quadrati per un salone nautico credo sia un’opportunità unica al mondo".