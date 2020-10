Cainarean (Arval): "Energia residua auto elettriche si userà anche a casa"

(Fotolia)

"La carica residua di un auto elettrica può essere restituita alla rete o utilizzata in casa: in questo modo è bello e interessante vedere come le auto diventano player nelle energie rinnovabili". Così Andrian Cainarean, Head of mobility partnerships di Arval, ha spiegato come si evolvono le auto elettriche durante la presentazione a Milano di “Arval Beyond”, il piano con cui Arval ha annunciato l’evoluzione da azienda per il noleggio di auto a lungo termine a società di mobilità elettrica integrata.

“La coscienza ambientale sta cambiando, i cittadini vogliono ridurre le emissioni inquinanti e si aspettano il nostro supporto”, ha aggiunto Cainarean.