Nobel Fisica per scoperte su buchi neri e galassia a Penrose, Genzel e Ghez

(Afp)

Il Nobel per la Fisica 2020 è stato assegnato a Roger Penrose, Reinhard Genzel, Andrea Ghez. Lo ha annunciato l'Accademia reale svedese delle Scienze. Il Premio Nobel per la Fisica 2020 è stato diviso, una metà a Roger Penrose "per la scoperta che la formazione dei buchi neri è una robusta previsione della teoria generale della relatività", l'altra metà congiuntamente a Reinhard Genzel e Andrea Ghez "per la scoperta di un oggetto compatto supermassiccio al centro della nostra galassia".

Il Nobel per la Fisica di quest'anno premia la scoperta degli oggetti più oscuri e misteriosi dell'universo, i buchi neri. L'inglese Roger Penrose, cui è andato metà del Nobel per la Fisica 2020, è nato nel 1931 a Colchester, nel Regno Unito, e lavora all'Università di Oxford. Il tedesco Reinhard Genzel, è nato il 24 March 1952, a Bad Homburg vor der Höhe, in Germania, ed è affiliato all'University di Berkeley in California (Usa) e al Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics, Garching, in Germania. La statunitense Andrea Ghez, è nata a New York nel 1965 ed è affiliata all'University della California a Los Angeles, negli Usa.