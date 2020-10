Salone Nautico chiude con oltre 71mila visitatori, massima capienza a primo salone era covid

(Fotogramma)

824 brand in totale, visitati da 71.168 persone raggiungendo il livello massimo di capienza che si poteva raggiungere in sicurezza e nel rispetto delle norme covid. Sono questi i numeri del Salone Nautico di Genova, 60esima edizione che si chiude questa sera consacrando il primato della kermesse nel capoluogo ligure, unica a ripartire per il settore nautico in tutta Europa nell'era del coronavirus e dopo il lockdown. I numeri sono quelli forniti questa mattina durante la conferenza stampa di chiusura della manifestazione.

"Siamo molto soddisfatti, è stato uno splendido salone - ha spiegato il presidente di Confindustria Nautica, Saverio Cecchi, incontrando i giornalisti - Non ci credevano in molti, ma a noi non è mai passato per la testa di non farlo. Lo dovevano ai nostri soci e ai nostri espositori, che ci hanno creduto anche nei momenti più difficili. Un salone efficace e in sicurezza". "Devo ringraziare i soci - ha proseguito Cecchi -ma soprattutto i 71mila che hanno sfidato le intemperie e sono venuti al salone, è questo lo zoccolo duro della nautica". In tutto sono stati 820 i giornalisti accreditati, 1.300 gli articoli pubblicati durante l'edizione numero 60 della kermesse.