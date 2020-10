Benifei (Pd): "Rispetteremo i tempi sul Recovery Plan"

"Non ci saranno particolari ritardi" nell'iter per il lancio di Next Generation Eu, il piano Ue per la ripresa, perché "tutti hanno da guadagnarci", anche i Paesi Frugali, che hanno ottenuto "una continuità dei rebates", i cospicui sconti ai contributi al bilancio comunitario, eredi del 'rebate' britannico ottenuto a suo tempo da Margaret Thatcher. Lo prevede il capodelegazione del Pd nel Parlamento Europeo, Brando Benifei, a Bruxelles.