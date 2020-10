Enasarco: successo per lista sostenuta da Confapi, Catarci 'grande risultato'

Grande successo per Enasarco per le Pmi alle elezioni per il rinnovo dei componenti dell'Assemblea dei delegati Enasarco, l'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio. La lista sostenuta da Confapi, infatti, ha preso da sola circa il 22% dei voti e si aggiudica 5 delegati assembleari, gli stessi della lista Enasarco del futuro, che era sostenuta da Confcommercio, Confindustria, Confcooperative, Cna e Fnaarc. L’elezione farà da prologo alla nomina dei Consiglieri di Amministrazione, che guideranno l’Ente per i prossimi quattro anni.

"E' un ottimo risultato quello raggiunto in occasione dell'elezione per il rinnovo dei componenti dell'Assemblea dei delegati Enasarco e un grande successo per Confapi", sottolinea all'Adnkronos Leonardo Catarci, il responsabile della lista Enasarco per le Pmi.

"Un grandissimo risultato. Siamo molto orgogliosi per il lavoro svolto a livello territoriale. E' un grande successo di Confapi, frutto del grande lavoro dell'intera struttura e di tutte le strutture territoriali della Confederazione. E a Confapi va il mio più sincero ringraziamento per il lavoro svolto", aggiunge Catarci.

"Un risultato eccellente" quello raggiunto da Enasarco per le Pmi alle elezioni per il rinnovo dei componenti dell'Assemblea dei delegati Enasarco. "La lista sostenuta da Confapi da sola ha registrato un successo straordinario. Questo testimonia ancora una volta della bontà della rappresentanza di Confapi come Confederazione italiana della piccola e media industria privata, dell'eccellenza dei candidati presentati e del lavoro svolto e della credibilità del responsabile della lista Enasarco per le Pmi, Leonardo Catarci", sottolinea all'Adnkronos è il presidente di Confapi, Maurizio Casasco. "Catarci è stato la nostra punta di diamante, il nostro centravanti", sottolinea un soddisfatto Casasco. "Questo risultato è l'ennesima conferma del valore della rappresentanza di Confapi a livello nazionale e dei candidati presentati", aggiunge ancora.