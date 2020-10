Mobilità, Arval cambia business: dal noleggio auto all'elettrico a 360°

Da società di lunga esperienza nel noleggio a lungo termine ad attore nel mercato in della nuova mobilità sostenibile: con il piano strategico “Arval Beyond”, Arval guarda al futuro e cambia strategia. L’obiettivo è raggiungere, da qui al 2025: 2 milioni di veicoli noleggiati; 500.000 veicoli elettrici nella propria flotta, 30% di riduzione nelle emissioni di CO2 rispetto all'anno in corso fino a diventare un'azienda a impatto zero. Rimane l'auto, con il noleggio a lungo termine e il car sharing, ma il parco di veicoli a noleggio si arricchisce con biciclette e monopattini elettrici.