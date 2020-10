Poste italiane: Bombardieri (UIL), siete all’avanguardia nella digitalizzazione

In collaborazione con Postenews.it

La digitalizzazione “è uno dei fattori strategici” di crescita e Poste Italiane ne è un’avanguardia, ha detto Pierpaolo Bombardieri, Segretario Generale della UIL. Soffermandosi sull’innovazione, il numero uno della UIL ha infatti detto: “Poste Italiane mi sembra all’avanguardia rispetto alle scelte che sta facendo e che ha fatto nel passato. Sono tanti i fattori che determinano la produttività, la crescita, la competitività di un’azienda. Spesso di produttività si parla solo rispetto al lavoro e ai lavoratori”, ha spiegato in un’intervista a TG Poste. “Dovremmo parlare di una produttività che riguarda il contesto nel quale l’azienda si inserisce e la produttività dell’azienda, l’azienda che investe in innovazione”.

In seguito, Bombardieri ha parlato anche di formazione. “In questo contesto la formazione e la riqualificazione professionale sono un elemento strategico. Noi non possiamo affrontare le sfide del futuro trincerandoci dietro un’organizzazione del lavoro vecchia che non sia in grado di affrontare l’informatizzazione, l’innovazione, che in settori come quello delle comunicazioni è sotto gli occhi di tutti”.