Top job-best employers 2021, Smeg al primo posto nella sua categoria

L’istituto tedesco qualità Itqf e il suo media partner La Repubblica Affari&Finanza presentano la terza edizione di Top job-best employers, il più grande studio sui datori di lavoro in Italia. Tramite il social listening sono stati raccolti negli ultimi 12 mesi oltre 1 milione di citazioni che si trovano online (social media, blog, forum, portali news, video ecc.) e che contengono riferimenti sui 2000 datori di lavoro analizzati.

Ascoltare il web è oggi fondamentale nella valutazione di aziende perché le persone utilizzano sempre di più i social per esprimersi. Fra gli aspetti analizzati rientrano il clima di lavoro, lo sviluppo professionale, le prospettive di crescita, la sostenibilità ed i valori aziendali.

Nel settore 'beni di consumo durevoli' Smeg occupa la 1° posizione con un punteggio di 100/100 (seguono Electrolux Italia, Baxi, Sabaf, Whirlpool). Lo stesso istituto aveva premiato Smeg 'Italy’s best employers for women 2021', lo scorso settembre, classificandola al 2° posto su 2000 aziende prese in esame con il medesimo approccio di ricerca.