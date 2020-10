Ghisolfi, 'così torno a spiegare le parole chiave dell'economia in modo semplice'

Beppe Ghisolfi, presidente dell’Accademia di Educazione Finanziaria, autore di “Manuale di Educazione Finanziaria” e di “Lessico finanziario”, apre una nuova video rubrica che introdurrà su Tuttoscuola concetti e parole chiave dell’economia che dovrebbero rientrare nella educazione finanziaria che ogni cittadino dovrebbe avere.“Ognuno di noi -spiega Ghisolfi- deve fare i conti con un conto corrente, un mutuo, un tasso d’interesse e, così come non si può leggere se non si conosce l’alfabeto, per affrontare la vita di tutti i giorni è necessario conoscere un po’ di economia”.