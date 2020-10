Gruppo Psc presenta nuovo cda, entrano 5 nuovi consiglieri

Fulvio Conti (Fotogramma)

Il consiglio di amministrazione di Gruppo Psc Spa si arricchisce dell’ingresso di cinque nuovi membri. È di ieri la decisione dell’assemblea dei soci di nominare consiglieri di amministrazione della società, il Cavaliere del Lavoro Fulvio Conti, già Presidente di Telecom Italia ed ora Vice Presidente di Gruppo Psc SpA, Luigi Ferraris, già amministratore delegato di Terna Spa, Michele Adinolfi, ex Generale di Corpo d’Armata della Guardia di Finanza, e Livio Gallo, già top manager di Enel Spa. L’organo amministrativo della società si completa con la nomina di Claudio Carnevale e la conferma di Umberto ed Angelo Pesce alla guida della società, rispettivamente nel ruolo di Presidente e Vice Presidente di Gruppo Psc Spa oltre che del consigliere per l’estero Bruno Cerquiglini e di Piero Grillo, espressione in consiglio del socio Fincantieri Spa.

Il nuovo board – comunica la società nella nota diramata - sarà chiamato ad accompagnare la società nello sviluppo degli ambiziosi traguardi di espansione sia a livello nazionale che internazionale e di consolidamento del gruppo in nuovi segmenti di mercato.