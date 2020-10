Turismo, a ottobre 45% italiani sceglie meta tricolore

Veduta di Catania (Foto PRESS PLAY)

Anche a ottobre il turismo italiano si muove ma il 45% dei viaggiatori rimane in Italia segnando un interessante aumento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando solo 3 italiani su 10 optavano per destinazioni tricolore. Per i viaggi autunnali non sono però escluse mete estere e le più gettonate sono Amsterdam, che garantisce uno stretto rispetto delle regole anti Covid, e Londra prevalentemente per viaggi di affari.

Stando ai dati dell’Osservatorio di Volagratis.com l’autunno si conferma quindi all’insegna delle destinazioni nazionali con una spesa media per prenotazione in calo rispetto allo scorso anno: per i pacchetti si spendono in media 825 euro e per i voli 225 euro, con una diminuzione in entrambi i casi del 20% rispetto all’ottobre 2019. Tuttavia per quanto riguarda le prenotazioni 'solo hotel' la spesa media aumenta, passando da 208 a 370 euro.

Riprendono comunque respiro le destinazioni europee, almeno per quanto riguarda le prenotazioni dei pacchetti 'volo+hotel', con una Top 5 in cui appaiono sia mete italiane che straniere: mentre nel 2019 si volava e soggiornava soltanto all’estero - con Londra, Barcellona, Parigi, Amsterdam e Sharm el Sheikh ai primi cinque posti - nell’ottobre 2020 la Sicilia che, nei mesi estivi, ha conquistato le valigie degli italiani, si conferma la destinazione più scelta, con il 12,4% sul totale delle prenotazioni di ottobre.

Inoltre., Amsterdam risale la classifica e si piazza al secondo posto (11,3%), seguita da Roma (5,1%) e Londra (4%), che perde qualche posizione rispetto al 2019 ma che comunque continua ad appassionare i viaggiatori italiani. Al quinto posto compare invece Napoli (3,8%).

Per quanto riguarda le prenotazioni "solo volo", l'indagine di Volagratis.com segnala invece una Top 5 tutta tricolore: Milano si aggiudica il primo posto (10,9%) - confermando l’andamento estivo - dovuto probabilmente anche ai viaggi di lavoro o dei pendolari. La Sicilia è presente con Catania (al secondo posto, con 9,1% di prenotazioni) e Palermo (quarto posto, con 6,7% di prenotazioni), mentre Roma sale sul terzo gradino del podio (6,9%). Anche in questo caso, a chiudere la classifica è Napoli: il capoluogo campano si attesta al 3,8%. Rispetto al 2019, scompare dai primi posti Londra, che dal terzo posto scivola quest’anno al sesto.

La Sicilia (9,8%) conquista anche la classifica delle prenotazioni "solo hotel" di Volagratis.com, anche questa italiana al 100%. Si riconferma inoltre il desiderio degli italiani nei confronti della riscoperta del proprio Paese, dalle città d’arte come Roma (6,1%) e Firenze (4%), ma anche una propensione, complice la stagione, per le destinazioni montane del Trentino Alto Adige (5,2%). C’è ancora spazio, infine, per il mare con la Sardegna (2,9%), dove è possibile godere del clima mite e piacevole delle giornate soleggiate anche in questo periodo.