Aspi, Cancelleri: "Atteggiamento vergognoso, società cambi o revoca"

Fotogramma

"Vergognoso e inaccettabile l'atteggiamento di Aspi". Così in un post su Facebook il vice ministro al Trasporti Giancarlo Cancelleri. "Ora basta! Dopo mesi di trattative e interlocuzioni mi sembra evidente che l’atteggiamento di Aspi sia tutt’altro che ragionevole o di chi ha intenzione di trovare un accordo. Il Governo non tratta al ribasso! Da subito dopo la tragedia del Ponte Morandi, il Governo ha chiarito che le concessioni autostradali andavano riviste, anche la Corte dei Conti ha confermato che si trattava di concessioni troppo sbilanciate a favore del concessionario e mentre sono ancora in corso le indagini della magistratura per trovare i responsabili di 43 vittime, quello da parte di Aspi continua ad essere un tono prepotente". Forse non è chiaro un dettaglio: la procedura di revoca è già stata avviata e Atlantia in data 14 luglio si è impegnata, sottoscrivendo un documento, al fine di evitarla, ma è chiaro che non ci sono le condizioni, perché ieri ci hanno fatto sapere che non intendono rispettare una parte di quegli impegni presi.Se le cose stanno così, la revoca rimane l’unica via", aggiunge.