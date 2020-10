Poste: soluzioni assicurative dedicate con ''Poste Vivere Protetti'' che consente di costruire e modificare la propria polizza

In collaborazione con Postenews.it

Una soluzione modulare che consente di costruire una polizza assicurativa in base alle diverse esigenze, proprie e della famiglia. È la soluzione “Poste Vivere Protetti”, di Poste Assicura che dà la possibilità di comporre un pacchetto scegliendo tra i moduli e le coperture disponibili nelle diverse linee protezione: “Persona”, che tutela dai rischi derivanti da infortunio e malattia; “Patrimonio”, che include coperture per i rischi di incendio, furto e altri danni all’abitazione, responsabilità civile verso terzi, fino agli imprevisti legati alla guida del proprio veicolo (assistenza stradale); “Animali Domestici”, che presenta diverse soluzioni a copertura di infortuni e malattia di cani e gatti (rimborso spese veterinarie e assistenza) ed eventuali danni causati a terzi.

“Poste Vivere Protetti Viaggi”, è poi la soluzione per i viaggi in Italia o all’estero ed offre tutela da infortuni o malattie durante il soggiorno e include coperture opzionali per lo smarrimento bagagli, annullamento prenotazioni e, in Italia, l’assistenza stradale. Con “Poste Vivere Protetti” inoltre è possibile escludere coperture nel corso del tempo in caso di mutate necessità assicurative.

Per una prima individuazione dei bisogni di protezione è possibile effettuare un “check up” sul sito www.poste.it.