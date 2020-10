Assolombarda, oltre 800 imprenditori a Linate per l'assemblea

Assemblea all'aperto, all'hangar dell'Aeroporto di Linate, per Assolombarda, che ha deciso di rispettare le regole anti-Covid19 evitando spazi angusti per i suoi circa 800 ospiti, soprattutto imprenditori, che non hanno rinunciato all'appuntamento annuale.

Ad ascoltare la relazione del presidente Alessandro Spada e l'intervento del presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, è venuto anche il leader della Lega, Matteo Salvini, che di recente ha fatto tappa anche a Cremona per seguire un'assemblea degli industriali. Con lui, l'assessore regionale e commissario per Milano della Lega, Stefano Bolognini. Pochi gli esponenti del Governo (c'era il viceministro all'Economia, Antonio Misiani) ma in tanti, anche deputati, sono stati richiesti a Roma per il voto di fiducia al Dl agosto.

In prima fila, le istituzioni: il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenuti anche dal palco, per un saluto alla platea, e il prefetto Renato Saccone. Tra i 'big', Emma Marcegaglia, Marco Tronchetti Provera, Gabriele Galateri di Genola, e l'ex presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia. Presenti anche il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, e il presidente di Confindustria Lombardia, Marco Bonometti. Non poteva mancare il presidente di Sea, Michaela Castelli, che ha fornito gli spazi. Sempre sul fronte 'partecipate', ha partecipato all'assemblea il presidente di A2a, Marco Patuano.