Bce lancia consultazione su euro digitale, Lagarde: "Ci pensiamo seriamente"

(Foto Afp)

La Banca centrale europea sta valutando "molto seriamente" l’adozione di un ‘euro digitale’, perché è "una trasformazione guidata dalle preferenze dei consumatori, dal desiderio dei cittadini europei di non usare tante banconote e monete come nel passato e di fare pagamenti in modo più veloce, sicuro, economico ". Lo sottolinea la presidente della Bce Christine Lagarde in un intervento al Fondo Monetario Internazionale, spiegando come l'evoluzione digitale dei pagamenti "ricade nell’ambito di azione di una banca centrale".

Questa nuova conferma del cammino verso una moneta europea digitale - che, ammette la Lagarde, "è un progetto complito, che richiede tempi e presenta rischi che vanno gestiti" - cade nel giorno in cui l’Eurotower lancia una consultazione pubblica di tre mesi i cui risultati permetteranno a metà 2021 di decidere se procedere o meno su questa evoluzione.