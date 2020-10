I gioielli di Moira Orfei all'asta il 29 ottobre al Monte di Pietà

I gioielli di Moira Orfei

E' un'asta speciale quella che si terrà a Roma il 29 ottobre (alle 16,30) dove saranno battuti più di 100 gioielli rari e preziosi, tra i quali 48 appartenuti a Moira Orfei, la regina del circo italiano, scomparsa 5 anni fa. Eccentrica cavallerizza, trapezista, acrobata, domatrice di elefanti e addestratrice, Moira torna a far parlare di sé con l'asta di alcuni dei suoi preziosi più belli e iconici: anelli, collane, bracciali, che riflettono in pieno la sua personalità e che sono stati lasciati in custodia dalla famiglia presso i caveau di Affide, azienda leader in Europa e in Italia nel credito su stima, che ha la sede centrale al Monte di Pietà di Roma.

Tra i pezzi più interessanti che andranno all'asta, un anello con un diamante di 5 carati, base d'asta di 25.000 euro e una collana con smeraldi, base d'asta di 15.000 euro, acquistata da Moira durante la tournée del suo circo in Iran, quando nel 1977 la troupe rimase bloccata alla corte dello Scià di Persia con 100 artisti e 50 animali in seguito all'insurrezione popolare e il ministero degli Esteri fece inviare l'Achille Lauro a recuperare personale, animali e attrezzature.

E poi tanti pezzi unici che lei stessa acquistò durante le tournée in Italia e in altre località come Belgrado, Berlino, Madrid, Barcellona, Istanbul, Sofia, Teheran, Tripoli, La Valletta, Monte Carlo, Atene, Salonicco, Zagabria.

L'asta viene anticipata in questi giorni da una mostra, visitabile fino al 28 ottobre (tutti i giorni dalle ore 10 alle 18) negli storici saloni di Palazzo del Monte di Pietà, dove è possibile ammirare non solo i gioielli ma anche una serie di gigantografie per ripercorrere le tappe della sua carriera artistica che l'hanno resa una delle icone più amate e riconosciute in Italia. Oltre ai trionfi ottenuti nell'arena circense, Moira ha conquistato anche il grande schermo, recitando in circa 40 pellicole cinematografiche con noti attori italiani come Vittorio Gassman, Marcello Mastroianni, Totò, Christian de Sica.

"La famiglia di Moira Orfei ha custodito i gioielli da noi per tutti questi anni - afferma all'Adnkronos Andrea Wedenig, direttore generale di Affide - e noi abbiamo proposto ai familiari che sarebbe stato molto bello metterli all'asta. E' nata così l'idea dell'asta. Tutti i gioielli sono accompagnati da un certificato sottoscritto dal figlio a garanzia che appartengono alla collezione privata di Moira Orfei".