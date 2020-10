Fisco, Gualtieri: "Riforma in 3 anni, assegno unico famiglia nel 2021"

(Fotogramma)

La riforma fiscale abbraccerà un arco "triennale" attraverso anche "una legge delega" che intendiamo adottare "già a partire dal 2021" con l'assegno unico per la famiglia, le cui modalità e tempistica sono in fase di approfondimento "in raccordo con il percorso parlamentare della Legge delega". Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in audizione sulla Nadef davanti alle commissioni Bilancio congiunte.