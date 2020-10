Boom aste di gioielli al Monte di Pietà, ora anche quelli di Moira Orfei

I gioielli di Moira Orfei che andranno all'asta

Se tanti italiani sono a caccia di liquidità immediata e sono disposti a impegnare i gioielli di famiglia, ve ne sono altri, sicuramente di meno, che hanno voglia di investire proprio in quelle gioie che non vengono riscattate per difficoltà economiche e messe all'asta. La duplice tendenza, complice il covid-19, viene riscontrata al Monte di Pietà di Roma come in altre città. "Quest'anno è aumentata la richiesta del credito su stima, dall'inizio della pandemia abbiamo registrato un aumento del 30%, anche se in questa fase non vediamo lunghe file agli sportelli, diciamo che la situazione si va normalizzando". E' quanto afferma all'Adnkronos Andreas Wedenig, direttore generale di Affide, società leader del credito su stima che ha la sua sede centrale a Roma nel palazzo storico del Monte di Pietà.

Tuttavia, spiega Wedenig "abbiamo riscontrato un grande interesse per le nostre aste. Subito dopo il covid abbiamo notato che gli italiani vogliono investire, cercano oggetti d'oro, diamanti, orologi preziosi, e quindi abbiamo organizzato diverse aste, ne facciamo 200 all'anno con un fatturato di 25 milioni di euro nel 2020 e quindi, siamo la prima casa d'aste in Italia".

La stagione delle aste inizia con una mostra speciale dedicata ai più bei gioielli appartenuti a Moira Orfei a cinque anni dalla sua scomparsa. Affide espone già in questi giorni, nei saloni del Monte di Pietà, i gioielli che saranno battuti all'asta il 29 ottobre, a partire dalle 16,30. Tra i vari preziosi della regina del circo italiano, due hanno un valore particolare: un anello con un diamante di 5 carati e una collana di smeraldi acquistata da Moira in Iran, all’epoca della rivoluzione contro lo scià di Persia.