"Superbonus 110% va prorogato almeno di 1 anno"

(Fotogramma)

''Non si possono più avere misure di spettro annuale, le misure devono avere uno spettro triennale''. E una misure come il superbonus del 110% sigli investimenti energetici e la riqualificazione sismica non può avere una scadenza a dicembre del prossimo anno, deve essere assolutamente prorogate almeno di un anno ulteriore''. Lo afferma il ministro per lo Sviluppo economico, Stefano Patuanelli

"Durante la discussione di oggi sulla Nota di aggiornamento del Def abbiamo messo a fuoco tre punti prioritari sui quali dobbiamo lavorare per renderli strutturali. Dopo i 100 miliardi investiti con i tre decreti per fronteggiare la crisi Covid, dobbiamo continuare a sostenere la nostra economia", affermano i portavoce del Movimento 5 Stelle in Commissione Bilancio e Attività Produttive alla Camera. "Stabilizzare il Superbonus al 110%, il piano Transizione 4.0 per le imprese e la decontribuzione al 30% per il Mezzogiorno rappresenta una priorità assoluta per il Movimento 5 Stelle. Tre provvedimenti frutto di tre nostre battaglie storiche che abbracciano i temi dell’ambiente, dell’edilizia sostenibile, dell’innovazione nelle imprese e della riduzione del divario tra le varie aree del Paese. Sono obiettivi strategici che perseguiremo con forza e che porteremo a termine per gli italiani”.