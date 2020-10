Chef Antonello Colonna: "stretta a ristoranti? Io non mollo e apro 'Openissimo' a Como"

Antonello Colonna

"Io vado avanti, non mollo e apro lo stesso il mio nuovo ristorante a Como. Mi sento un anarchico aristocratico, mi appellerò al tribunale della Libertà e penso che vincerò anche questa sfida". Ad affermarlo all'Adnkronos è lo chef Antonello Colonna che questa sera apre 'Openissimo', il suo quinto ristorante, a Como, un grande locale che può ospitare fino a 150 persone. Una vera sfida in questo momento, a due giorni dall'emanazione del Dpcm che impone nuove restrizioni al settore della ristorazione con orari di chiusura entro mezzanotte e limita a 30 persone il numero degli invitati a matrimoni e cerimonie.

"Forti limitazioni a matrimoni o battesimi? Ma c'è una ipocrisia di fondo - spiega lo chef stellato - perché se non posso ospitare un matrimonio, un battesimo con più di 30 invitati, avendo io un locale con più di 150 posti potrò comunque lavorare domani. E mi auguro che verranno 150 persone.... Qualcuno mi deve spiegare quale è la differenza", si sfoga lo chef romano.

"I danni sono stati già fatti comunque - prosegue Colonna - perché tutti i matrimoni che dovevano essere celebrati a maggio e a giugno, spostati a ottobre, ora stanno saltando di nuovo".

"Da una parte siamo salvi perché i ristoranti possono stare aperti - prosegue Antonello Colonna - ma dall'altra mi viene da dire che ci troviamo di fronte a un esecutivo che non ha l'accortezza di interpellare gli addetti ai lavori". "Il paese stava ripartendo, - osserva Colonna - adesso però sono due giorni che è scattata questa terribile paura, un terrorismo psicologico per cui la gente non va più ai ricevimenti. E che fa, si chiude in casa? Ci stanno mettendo in ginocchio" conclude Antonello Colonna.