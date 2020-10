Reddito di emergenza, scade oggi termine presentazione domande

Scade oggi, 15 ottobre, il termine per la presentazione della nuova domanda di reddito di emergenza, prevista dal decreto legge agosto, che riconosce un’ulteriore singola quota del beneficio ai nuclei familiari in difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Lo comunica l'Inps in una nota. Gli intermediari abilitati avranno ulteriori quindici giorni, fino al 30 ottobre, per la trasmissione delle domande presentate fino ad oggi. La domanda può essere presentata direttamente online, accedendo al sito dell'Inps con Pin, Spid, Cns o Cie, oppure tramite i Centri di assistenza fiscale o gli enti di patronato.