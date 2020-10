Calavera Restaurant inaugura 24° ristorante nell’outlet di Valmontone

La catena di ristoranti Calavera, del gruppo Cremonini, ha inaugurato oggi alla presenza di Nicolás Bigard, Ceo di Roadhouse – Calavera, e dell’Ambasciatore del Messico in Italia, Carlos Eugenio Garcia de Alba Zepeda, il nuovo locale all’interno della foodcourt del Valmontone Outlet, in provincia di Roma. Il nuovo locale dispone di 150 posti a sedere con dehors.

Nata da quasi tre anni, con i suoi 24 locali Calavera Restaurant è diventata l’unica catena ispirata alla cucina messicana in Italia, particolarmente apprezzata anche nella formula “Rapido”, fast food caratterizzato dalla possibilità di ordinare e comporre piatti equilibrati e completi utilizzando kiosk multimediali e ritirarli in cassa in meno di un minuto. Calavera Restaurant unisce tradizione messicana e gusto contemporaneo. La prossima apertura avverrà a Bologna.

“Sono orgoglioso di essere oggi qui a Valmontone perché si apre la succursale numero 24 della catena di ristoranti Calavera, che – ha sottolineato l’Ambasciatore del Messico Carlos Eugenio Garcia de Alba Zepeda – non è solo la più grande catena di ristoranti messicani in Italia ma è la più grande del continente europeo. Faccio i complimenti, con orgoglio messicano, a tutta la famiglia Cremonini e ai lavoratori perché questo significa che la scommessa sul cibo messicano è giusta e sta dando buoni risultati. Aggiungo un piccolo dato: durante il lockdown, il cibo da asporto più richiesto in assoluto dagli italiani è stato quello messicano".

Fortunatamente, sottolinea l'Ambasciatore, "abbiamo un’espansione a livello internazionale, il cibo messicano man mano viene conosciuto e apprezzato di più. Non è solo un cibo sano, colorato e saporito, è un cibo che porta con sé una forte e antica cultura. Consiglio quindi a tutti gli italiani di provare il cibo messicano, in questo senso Calavera è una porta d’ingresso efficace per vivere questa esperienza gastronomica e culturale".

“È stata una scommessa lanciare questa catena tre anni fa e lo è diventato sempre di più in questi tempi difficili ma crediamo molto in un’offerta di qualità” – ha dichiarato Nicolás Bigard, Ceo di Roadhouse – Calavera – “Investire sui giovani è nel nostro Dna, abbiamo assunto infatti circa 20 giovani lavoratori in questo nuovo ristorante. Ne approfitto per ringraziare Valmontone Outlet che ci ha permesso di entrare in questo spazio. Non ci fermiamo qui, entro fine anno dovremmo aprire due nuovi ristoranti: uno a Casalecchio, in provincia di Bologna, e uno a Seregno in provincia di Monza e Brianza. Provare il cibo di Calavera significa vivere un’esperienza che ti avvicina al mondo messicano e siamo molto contenti della presenza dell’Ambasciatore del Messico perché questo ci dà maggiore credibilità. Abbiamo un’offerta di piatti tipici messicani ma proponiamo anche una rivisitazione di ricette tradizionali. Nel locale inoltre sono presenti quadri e murales realizzati da artisti messicani”.

Il menu di Calavera si caratterizza per la rivisitazione di grandi classici come Burritos, Quesadillas, Fajitas ma anche per la presenza di portate ispirate a gusti più internazionali come le Poké Bowl, piatti di tendenza che reinterpretano la tradizione hawaiana. In occasione dell’apertura di Valmontone, Calavera ha rinnovato anche l’offerta inserendo gustose novità e food trend come i Bao, panini ripieni cotti al vapore o i Tacos, sia classici, sia di ispirazione fusion. Calavera Restaurant propone al cliente un’esperienza tra i sapori e la cultura messicana: dai colorati murales di ispirazione tematica messicana, all’offerta di capi di abbigliamento che richiamano elementi e simboli della cultura del Paese.

“Calavera” è il nome della più famosa ricorrenza messicana, El dìa de los muertos: le Calaveras sono teschi di zucchero o cioccolato, offerti come dono agli spiriti dei defunti che, secondo la tradizione messicana, il 1° novembre tornano sulla terra. La festa rappresenta un momento di convivialità e divertimento in cui omaggiare i defunti con piatti e prelibatezze di cui sono stati ghiotti in vita.

Scaricando l’App di Calavera, utilizzabile anche nei locali di Roadhouse Restaurant, i clienti potranno creare la loro Fidelity digitale e usufruire di uno sconto del 10% (con un meccanismo a punti) su quanto consumato, oltre a restare sempre aggiornati su promozioni e novità.

Roadhouse Spa è una società del Gruppo Cremonini che gestisce brand di ristorazione casual dining: il più noto è Roadhouse Restaurant che ha 155 locali in Italia, seguito da Calavera Restaurant, Calavera Rapido, Smokery e Meatery.