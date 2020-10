Bonomi: "Siamo a seconda ondata Covid, ma che è stato fatto?"

(Fotogramma)

"Nessuno era preparato al Coronavirus e riconosco al governo che era difficile fronteggiare ad affrontare quella fase. Ma bisognava guardare al futuro e invece siamo ancora nell'emergenza. Stiamo fronteggiando una seconda ondata: che abbiamo fatto nel frattempo?" Così il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, chiudendo la due giorni di lavoro dei giovani imprenditori di Confindustria. "La curva è ripartita e non siamo in grado di monitorarla. Immuni, la gente non la scarica, non ci sono tamponi. Non è possibile. Serve ricreare fiducia", incalza.

BLOCCO DEI LICENZIAMENTI - "Il blocco dei licenziamenti è il blocco delle assunzioni e capisco che su questo oggi il governo è in difficoltà ma bisogna uscire da queste logiche politiche. Abbiamo esigenze economiche, qualcosa va fatto: sediamoci e confrontiamoci, guardiamo al futuro e cerchiamo di realizzarlo". E invita ancora il governo: "Usciamo da queste logiche politiche perché anche il Sure non è come annunciato un intervento sulla cassa integrazione ma sulle politiche attive e quei soldi stanziati dalla Ue sono andati invece a finanziare la Cig per il blocco dei licenziamenti". Un blocco, ribadisce, "che era giusto quando si era in emergenza ma ora dobbiamo guardare al futuro, questo è il nostro difetto, guardiamo al futuro".

REDDITO DI CITTADINANZA - "Le politiche attive non si fanno con i Navigator... Ho sentito la sua affermazione che dovete assumere ancora 11.200 Navigator e mi è corso un brivido lungo la schiena" sottolinea di fronte alla ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, seduta in sala. "Il reddito di cittadinanza non funziona" e, aggiunge, "non è un problema politico, troviamo semplicemente un'altra strada. Il governo esca dalle logiche politiche, il Pil perde il 10%, stiamo parlando di 180 miliardi di euro: sediamoci e confrontiamoci ma usciamo da logiche politiche".