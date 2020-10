Cassa integrazione, le novità in manovra

Foto Fotogramma

Proroga della Cig Covid fino alla fine dell'anno in modo da estendere la copertura a chi la dovesse esaurire già a metà novembre. E' questa una della misure sul fronte degli ammortizzatori sociali che il governo intende mettere in campo con un decreto legge collegato alla manovra. Il meccanismo prevede la gratuità della cassa integrazione per chi ha registrato perdite oltre una certa soglia.

Atteso anche il finanziamento in manovra di una nuova tranche di 18 settimane per il 2021 per le imprese che ancora non hanno richiesto gli ammortizzatori straordinari. Nel dl anche le norme per il rafforzamento dello smart working nella pubblica amministrazione che potrebbe passare da un livello del 50% al 70-75%.

"Un fatto positivo, ma non sufficiente'', evidenziano i sindacati", hanno fatto sapere Cgil Cisl e Uil in riferimento alla proroga della Cig fino al 31 dicembre. "Sin che dura questa straordinaria condizione di crisi sanitaria, noi chiediamo che così come vengono prorogati i sostegni alle imprese e all’economia, debba esserci anche la proroga della cassa covid e del blocco dei licenziamenti e delle ulteriori indennità covid e tutele in caso di disoccupazione".